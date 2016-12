アニソン年間ランキング：キャラソン＆2次元アイドル全盛でアニソン歌手に冬の時代？　　

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店。このほど2016年(15年12月7日~16年12月7日)アニソン年間ランキング(シングル・アルバム)が発表され、アニメ「<物語>シリーズ」の主題歌を集めたコンピレーションアルバム「歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集-」が1位となりました。担当バイヤー・樋口翔さんに、本チャートをもとに今年のアニソンシーンを振り返ってもらいました。

◇クオリティーの勝利で「<物語>シリーズ」主題歌コンピが年間1位

昨年、大みそかの国民的音楽番組「NHK紅白歌合戦」への出演も果たした「ラブライブ!」の声優陣によるユニット「μ's(ミューズ)」のように、その年を象徴する“アイコン”こそ出てこなかったものの、16年も引き続き、アイドルを題材にしたゲーム、アニメ関連の楽曲や作品、それらを含むキャラクターソング(キャラソン)というものが人気を集めた1年になりました。

その中で当店年間1位を獲得した「歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集-」は、井口裕香さんが演じる阿良々木月火による「白金ディスコ」や花澤香菜さんが演じる千石撫子による「恋愛サーキュレーション」、堀江由衣さんが演じる羽川翼による「chocolate insomnia」など収録。2000年代以降のキャラソンの一つの頂点ともいえる作品で、発売当時オリコン週間アルバムランキングで1位に輝いたことでも話題となりましたね。

ヒットの要因を一言で表すなら「クオリティーの勝利」。神前暁さんをはじめとするトップコンポーザーの参加もあって「<物語>シリーズ」のキャラソンは、ジャンル・アレンジともかなり振り切れた革新的な楽曲が多いのですが、改めてこういった形で聴き直してみると、いち音楽としてのクオリティーの高さに驚かされます。

もちろん、いい曲を集めているからといって即セールスにつながるわけではありませんし、「<物語>シリーズ」というそもそもの土壌があってこそという点も否めません。ただ背景には間違いなくリスナーも含めた「キャラソン(市場)の成熟」があって、「歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集-」の大ヒットというのは、その一つの象徴的な出来事として、16年のアニソンシーンを語る上で外すことはできません。

◇継続的な「応援」得て2~2.5次元アイドルが軒並み上位に

そのほか当店の年間チャートでは、「アイドルマスター(アイマス)」のスマホ向けリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(デレステ)」とソーシャルゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」のキャラクターソングCD、劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm(キンプリ)」のサントラ盤、小説・アニメ「少年ハリウッド」プロジェクトから生まれた男性ユニット「ZEN THE HOLLYWOOD」のアルバム、「μ's」の“ファイナルシングル”などがトップ10に入りました。

これらは全てアイドルが題材の2~2.5次元作品。今年「キンプリ」で、観客が映像に合わせて声を上げて楽しむ「応援上映」が話題を集めましたが、まさにリアルな(3次元)アイドルに向けるのと変わらない熱量で、ファンが「応援」し続けたことによる結果と言えるでしょう。この流れは昨年から続くもので、来年以降もより一層、強まっていくと考えられます。

逆にアニソン歌手/声優アーティストとしては、LiSAさんのデビュー5周年を記念したミニアルバム「LUCKY Hi FiVE!」がぎりぎり10位に食い込む程度で、店舗の特色としてチャートに偏りがあることを差し引いても、総体的にアニソン歌手や声優アーティストのアルバムやシングルが爆発的なヒットになりにくい時代が来ているともいえるかもしれません。今後、どういった形で巻き返していくのかにも注目していきたいと思います。

◇タワーレコード新宿店 16年アニソンランキング(敬称略)

1位 「歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集-」 Various Artists アルバム

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ」 佐々木千枝(CV:今井麻夏)/櫻井桃華(CV:照井春佳)/市原仁奈(CV:久野美咲)/龍崎薫(CV:春瀬なつみ)/赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)/城ケ崎莉嘉(CV:山本希望)/城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか) シングル

3位 「劇場版 KING OF PRISM by PrettyRhythm Song & Soundtrack」 Various Artists アルバム

4位 「THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 01」 七尾百合子(CV:伊藤美来)/天空橋朋花(CV:小岩井ことり)/箱崎星梨花(CV:麻倉もも)/松田亜利沙(CV:村川梨衣)/ロコ(CV:中村温姫) シングル

5位 「NEVER EVER 0」 ZEN THE HOLLYWOOD アルバム

6位 「MOMENT RING」 μ’s シングル

7位 「THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 02」 ジュリア(CV:愛美)/周防桃子(CV:渡部恵子)/大神環(CV:稲川英里)/木下ひなた(CV:田村奈央)/福田のり子(CV:浜崎奈々) シングル

8位 「THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03」 佐竹美奈子(CV:大関英里)/篠宮可憐(CV:近藤 唯)/真壁瑞希(CV:阿部里果)/北上麗花(CV:平山笑美)/矢吹可奈(CV:木戸衣吹) シングル

9位 「Walkure Attack!」 ワルキューレ アルバム

10位 「LUCKY Hi FiVE!」 LiSA アルバム

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。