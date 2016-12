第67回NHK紅白歌合戦：曲順発表　大トリは嵐のSPメドレー　紅組トリは石川さゆり

大みそかに放送される「第67回NHK紅白歌合戦」の曲順が25日に発表され、大トリを白組の人気グループ「嵐」が務めることが分かった。嵐は紅白スペシャルメドレーを披露する。紅組のトリは石川さゆりさんが務め、代表曲「天城越え」を、和楽器を取り入れるなど和を追求した特別バージョンで披露する。

トップバッターは白組の「関ジャニ∞」で、「ズッコケ男道~紅白で夢を歌おう~」を歌う。紅組トップは5月にデビュー20周年を迎え、紅白は初出場となる女性デュオ「PUFFY」で、「20周年紅白スペシャル」を披露する。

「第67回NHK紅白歌合戦」のテーマは「夢を歌おう」で、女優の有村架純さんが紅組、嵐の相葉雅紀さんが白組の司会を務める。昨年に引き続き、歴代最長タイの午後7時15分~同11時45分(途中、5分間ニュースで中断)に放送される。

◇前半(カッコ内は出演順)

(1)関ジャニ∞ 「ズッコケ男道~紅白で夢を歌おう~」▽(2)PUFFY「PUFFY 20周年紅白スペシャル」

(3)AAA「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」▽(4)E-girls「DANCE WITH ME NOW!」

(5)欅坂46「サイレントマジョリティー」▽(6)三山ひろし「四万十川~けん玉大使編~」

(7)山内惠介「流転の波止場~究極の貴公子編~」▽(8)miwa「結 -ゆい-」

(9)Sexy Zone「よびすて 紅白 ’16」▽(10)天童よしみ「あんたの花道」

(11)SEKAI NO OWARI「Hey Ho from RPG」▽(12)市川由紀乃「心かさねて」

(13)三代目 J Soul Brothers「Welcome to TOKYO」▽(14)香西かおり「すき~真田丸スペシャルVer.~」

(15)椎名林檎「青春の瞬き -FROM NEO TOKYO 2016-」▽(16)福田こうへい「東京五輪音頭」

(17)絢香「三日月」▽(18)郷ひろみ「言えないよ」

(19)V6「Smile!メドレー」▽(20)水森かおり「越後水原~白鳥飛翔~」

(21) いきものがかり「SAKURA」▽(22)ゆず「見上げてごらん夜の星を ~ぼくらのうた~」

◇後半

(23)RADWIMPS「前前前世 [original ver.]」▽(24)乃木坂46「サヨナラの意味」

(25)福山雅治「2016スペシャルメドレー」▽(26)島津亜矢「川の流れのように」

(27)RADIO FISH「PERFECT HUMAN」▽(28)西野カナ「Dear Bride」

(29)桐谷健太「海の声~みんなの海の声バージョン~」▽(30)AI「みんながみんな英雄」

(31)AKB48「夢の紅白選抜SPメドレー」▽(32)五木ひろし「九頭竜川」

(33)KinKi Kids「硝子の少年」▽(34)Perfume「FLASH」

(35)星野源「恋」▽(36)大竹しのぶ「愛の讃歌」

(37)坂本冬美「夜桜お七」▽(38)TOKIO「宙船(そらふね)」

(39)松田聖子「薔薇のように咲いて 桜のように散って」▽(40)X JAPAN「紅」

(41)高橋真梨子「ごめんね…」▽(42)THE YELLOW MONKEY「JAM」

(43)氷川きよし「白雲の城」▽(44)宇多田ヒカル「花束を君に」

(45)石川さゆり「天城越え」▽(46)嵐「嵐×紅白スペシャルメドレー」