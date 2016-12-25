第67回NHK紅白歌合戦：曲順発表　大トリは嵐のSPメドレー　紅組トリは石川さゆり

大みそかに放送される「第67回NHK紅白歌合戦」の曲順が25日に発表され、大トリを白組の人気グループ「嵐」が務めることが分かった。嵐は紅白スペシャルメドレーを披露する。紅組のトリは石川さゆりさんが務め、代表曲「天城越え」を、和楽器を取り入れるなど和を追求した特別バージョンで披露する。

トップバッターは白組の「関ジャニ∞」で、「ズッコケ男道～紅白で夢を歌おう～」を歌う。紅組トップは5月にデビュー20周年を迎え、紅白は初出場となる女性デュオ「PUFFY」で、「20周年紅白スペシャル」を披露する。

「第67回NHK紅白歌合戦」のテーマは「夢を歌おう」で、女優の有村架純さんが紅組、嵐の相葉雅紀さんが白組の司会を務める。昨年に引き続き、歴代最長タイの午後7時15分～同11時45分（途中、5分間ニュースで中断）に放送される。

◇前半（カッコ内は出演順）

（1）関ジャニ∞ 「ズッコケ男道～紅白で夢を歌おう～」▽（2）PUFFY「PUFFY 20周年紅白スペシャル」

（3）AAA「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」▽（4）E-girls「DANCE WITH ME NOW！」

（5）欅坂46「サイレントマジョリティー」▽（6）三山ひろし「四万十川～けん玉大使編～」

（7）山内惠介「流転の波止場～究極の貴公子編～」▽（8）miwa「結 －ゆい－」

（9）Sexy Zone「よびすて 紅白 ’16」▽（10）天童よしみ「あんたの花道」

（11）SEKAI NO OWARI「Hey Ho from RPG」▽（12）市川由紀乃「心かさねて」

（13）三代目 J Soul Brothers「Welcome to TOKYO」▽（14）香西かおり「すき～真田丸スペシャルVer.～」

（15）椎名林檎「青春の瞬き －FROM NEO TOKYO 2016－」▽（16）福田こうへい「東京五輪音頭」

（17）絢香「三日月」▽（18）郷ひろみ「言えないよ」

（19）V6「Smile！メドレー」▽（20）水森かおり「越後水原～白鳥飛翔～」

（21） いきものがかり「SAKURA」▽（22）ゆず「見上げてごらん夜の星を ～ぼくらのうた～」

◇後半

（23）RADWIMPS「前前前世 ［original ver．］」▽（24）乃木坂46「サヨナラの意味」

（25）福山雅治「2016スペシャルメドレー」▽（26）島津亜矢「川の流れのように」

（27）RADIO FISH「PERFECT HUMAN」▽（28）西野カナ「Dear Bride」

（29）桐谷健太「海の声～みんなの海の声バージョン～」▽（30）AI「みんながみんな英雄」

（31）AKB48「夢の紅白選抜ＳＰメドレー」▽（32）五木ひろし「九頭竜川」

（33）KinKi Kids「硝子の少年」▽（34）Perfume「FLASH」

（35）星野源「恋」▽（36）大竹しのぶ「愛の讃歌」

（37）坂本冬美「夜桜お七」▽（38）TOKIO「宙船（そらふね）」

（39）松田聖子「薔薇のように咲いて 桜のように散って」▽（40）X JAPAN「紅」

（41）高橋真梨子「ごめんね…」▽（42）THE YELLOW MONKEY「JAM」

（43）氷川きよし「白雲の城」▽（44）宇多田ヒカル「花束を君に」

（45）石川さゆり「天城越え」▽（46）嵐「嵐×紅白スペシャルメドレー」