ユーリ！！！ on ICE：“聖地”佐賀とコラボ　地元名産品がグッズに

フィギアスケートがテーマのテレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」(テレビ朝日ほか)と佐賀県がコラボすることが26日、分かった。主人公・勝生勇利の出身地の九州・長谷津町という架空の町は、佐賀県唐津市がモデルになっており、アニメには佐賀県の風景、名産品がたびたび登場することからコラボが実現した。地元名産品とのコラボグッズが販売される予定。

「ユーリ!!! on ICE」は日本中の期待を背負って挑んだグランプリファイナルで惨敗し、故郷・九州に帰ることになった勇利が、“生ける伝説”のヴィクトル・ニキフォロフをコーチに迎え、グランプリシリーズに挑む……というストーリー。「モテキ」などのマンガ家の久保ミツロウさんが原案、脚本原案、キャラクター原案を担当し、「LUPIN the Third -峰不二子という女-」などの山本沙代さんが原案、監督、シリーズ構成を務めた。テレビ朝日では21日深夜の放送で最終回を迎えた。

佐賀県は2015年7月に「サガプライズ!」というプロジェクトを立ち上げ、人気アニメ「おそ松さん」やゲーム「スプラトゥーン」ともコラボしてきた。