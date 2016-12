バイオハザード：フルCG劇場版アニメの予告編が公開　ゾンビの群れや“最凶の敵”が登場

「バイオハザード」シリーズのフルCG長編劇場版アニメ最新作「バイオハザード:ヴェンデッタ」(辻本貴則監督)の予告編映像が公開された。予告編では、人に襲いかかるゾンビの群れやバイオテロ事件を企む首謀者のグレン・アリアスの姿などが公開されているほか、“最凶の敵”の姿も収められている。

「バイオハザード:ヴェンデッタ」は、「バイオハザード」シリーズの歴代ゲームに登場した人気キャラやオリジナルの新キャラがバトルを繰り広げる姿などを描くフルCG劇場版アニメ。対バイオテロ組織「BSAA」のクリス・レッドフィールドは国際指名手配犯のグレン・アリアスと対峙(たいじ)しながらも逃してしまう。クリスは大統領直轄のエージェント組織「DSO」所属のレオン・S・ケネディに協力を求め、アリアスの真の目的の“バイオテロ”を阻止するため、彼を追ってニューヨークに向かう……というストーリー。

同作は「THE NEXT GENERATION パトレイバー」の辻本さんが監督を務め、「PSYCHO-PASS サイコパス」の深見真さんが脚本、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の川井憲次さんが音楽を担当する。2017年5月27日公開。