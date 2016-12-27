映画興行成績：「バイオハザード：ザ・ファイナル」が初登場首位　

26日に発表された24、25日の映画観客動員ランキング（興行通信社調べ）によると、ミラ・ジョボビッチさん主演の人気シリーズの最終章「バイオハザード：ザ・ファイナル」（ポール・W・S・アンダーソン監督）が初登場で首位を獲得した。動員数は40万1000人で、興行収入は6億1900万円をあげており、3日間の累計動員数も64万4000人、累計興行収入は9億7800万円と好調なスタートを切った。

2位は前週首位だった「妖怪ウォッチ」の劇場版アニメ最新作「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！」（ウシロシンジ監督）。3位は人気SF映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」（ギャレス・エドワーズ監督）だった。

初登場作品では、5位に俳優の生田斗真さん主演の「土竜の唄 香港狂騒曲」（三池崇史監督）がランクイン。高橋のぼるさんが「週刊ビッグコミックスピリッツ」（小学館）で連載中の人気マンガが原作のシリーズ第2弾で、15万8000人を動員し、興行収入は2億2300万円をあげている。

1位 バイオハザード：ザ・ファイナル

2位 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！

3位 ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー

4位 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

5位 土竜の唄 香港狂騒曲

6位 ぼくは明日、昨日のきみとデートする

7位 君の名は。

8位 海賊とよばれた男

9位 仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン対エグゼイド＆ゴースト with レジェンドライダー

10位 この世界の片隅に