大みそかテレビ番組：今年も民放3局格闘技で紅白に対抗　日テレ＆テレ朝は恒例バラエティー

毎年、さまざまな特別番組がそろう大みそかのテレビ番組。NHKの「紅白歌合戦」は、「夢を歌おう」をテーマに、初出場10組を含む46組が出場。人気グループ「嵐」が大トリを務める。フジテレビは、2年連続で総合格闘技の大会「RIZIN」を放送。TBSはスポーツ特番「KYOKUGEN2016」で元K-1世界王者の魔裟斗さんと元PRIDE世界王者・五味隆典さんの一戦を放送する。日本テレビは11年連続で「ガキの使いやあらへんで!!」(ガキ使)の大みそか恒例番組「絶対に笑ってはいけない」シリーズを放送するなど、5~6時間となる特別番組もある。注目の番組を紹介する。

◇NHK紅白、大トリは「嵐」 ピコ太郎が企画枠で登場

今年で67回目を迎えるNHKの恒例歌番組「紅白歌合戦」。人気グループ「嵐」の相葉雅紀さんと女優の有村架純さんが司会を務め、前回に引き続き、歴代最長タイの午後7時15分~11時45分(途中、5分間ニュースで中断)に生放送される。初出場は、市川由紀乃さん、宇多田ヒカルさん、大竹しのぶさん、「欅坂46」「PUFFY」、桐谷健太さん、「KinKi Kids」「THE YELLOW MONKEY」「RADWIMPS」「RADIO FISH」の10組。紅組のトリを石川さゆりさん、“大トリ”を「嵐」が務める。

また今年、不思議ソング「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」で大ブレークしたシンガー・ソングライターのピコ太郎さんが企画コーナーに出演。前半戦最後の企画「紅白HALF TIME SHOW」で「PPAP」を披露する。同企画には お笑いタレントの渡辺直美さんも登場し、ピコ太郎さんと共演する。

女優の新垣結衣さん、マンガ家の秋本治さん、俳優の草刈正雄さん、レスリング女子の伊調馨選手、プロ野球の大谷翔平選手ら、今年の“顔”がゲスト審査員を務めるほか、スペシャルゲストとして、タレントのタモリさんとマツコ・デラックスさんも出演する。

◇フジ・TBS・テレ東 格闘技で“紅白”包囲網

毎年高視聴率を記録する“国民的番組”紅白に対し、TBS、フジテレビ、テレビ東京の民放3局は昨年に続き格闘技番組で対抗する。フジテレビは総合格闘技の大会「RIZIN FIGHTING WORLD GP2016」を放送。ミルコ・クロコップ選手や元大相撲力士の把瑠都ことバルト選手らが出場予定の無差別級トーナメントの模様のほか、「川尻達也対クロン・グレーシー」「所英男対山本アーセン」などスペシャルワンマッチも放送する。

TBSはビートたけしさんと「爆笑問題」が司会を務めるスポーツ特番「KYOKUGEN2016」を午後6時から約5時間半にわたって放送する。メインイベントとして、魔裟斗さんと五味さんの一戦やプロボクシングの井岡一翔選手とスタンプ・キャットニワット選手(タイ)のWBA世界フライ級王座統一戦を完全生中継。また、同い年の日本人メジャーリーガー、田中将大投手と前田健太投手の対決や、サッカー・スペインの強豪チーム「FCバルセロナ」のスアレス選手&メッシ選手と日本サッカー界が誇る“レジェンド”・中村俊輔選手&遠藤保仁選手の“パス&トラップ”対決、テニスの錦織圭選手、ゴルフの石川遼選手の“極限バトル”も放送する。

テレビ東京は、午後9時半からWBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ「ジェスレル・コラレス対内山高志」、WBA世界ライトフライ級タイトルマッチ「田口良一対カルロス・カニサレス」を「ボクシング THE BEST OF BEST 大晦日2大世界戦」と題して放送する。なお、大みそかの定番として演歌ファンを中心に親しまれている「第49回年忘れにっぽんの歌」は午後4時から放送。午後7時から伊集院光さん、「サバンナ」高橋茂雄さん、「ハライチ」「ニッチェ」らが出演する「ウソのような本当の瞬間!30秒後に絶対見られるTV」を放送する。

◇11周年の「笑ってはいけない」は「科学博士24時!」

日本テレビは、11年連続で「ガキ使」の特別版「絶対に笑ってはいけない」シリーズ。「ダウンタウン」の松本人志さんと浜田雅功さん、月亭方正さん、「ココリコ」の遠藤章造さんと田中直樹さんの5人が「どんなことが起きても絶対に笑ってはいけない」というルールでロケに臨む人気企画で、今回のタイトルは「絶対に笑ってはいけない科学博士24時!」。午後6時半から約6時間にわたって放送する。

今回は「ガースー黒光り科学研究所」を舞台に、ガキ使の5人が研究所の新人科学研究員として所長と対面するほか、「研修」と称して、体力強化訓練やレクリエーション大会、研究発表会にも参加する……という内容。蝶野正洋さんや板尾創路さんなどおなじみのゲストや、国際派タレント、超大物女優などの豪華ゲストも登場する。

◇テレ朝は3年連続でくりぃむしちゅー&林先生の年越しクイズ番組

テレビ朝日は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」と予備校講師の林修さんがMCを務める7時間の「くりぃむVS林修! 年越しクイズサバイバー2016」を放送。くりぃむしちゅーが率いる芸能人チームと、林さんが率いる知識人チームが、早押しクイズ対決を繰り広げる特番で2014年から3年連続の放送となる。今回は新企画として、正解すると“超美食”にありつける「グルメステージ」や、新年を迎える深夜0時をゴールとした「カウントダウンクイズ」、各チームの代表数人が自転車にまたがりながらクイズに答える「体力ステージ」などが登場する。