紅白歌合戦：嵐大トリ＆宇多田、KinKi初出場　AKB“紅白選抜”にPPAP＆恋ダンス…　今年の見どころ紹介

大みそかの風物詩「第67回NHK紅白歌合戦」が31日午後午後7時15分~11時45分(途中、5分間ニュースで中断)に、東京・渋谷の「NHKホール」から生放送される。司会は白組が人気グループ「嵐」の相葉雅紀さん、紅組は女優の有村架純さんで、総合司会をNHKの武田真一アナウンサーが担当。歌手の宇多田ヒカルさんや人気デュオ「KinKi Kids」、アイドルグループ「欅坂46」など初出場10組を含む豪華アーティスト46組が出演する。今年も盛りだくさんの紅白歌合戦の見どころをまとめた。

◇宇多田、KinKi、RAD…… 初登場組の見どころ

今年は紅組5組、白組5組の計10組が初出場。紅組の初出場歌手は、「欅坂46」が「サイレントマジョリティー」で初の紅白のステージに立つほか、大竹しのぶさんは「愛の讃歌」、市川由紀乃さんは「心かさねて」、5月にデビュー20周年を迎えた「PUFFY」は「PUFFY 20周年紅白スペシャル」を披露。NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の主題歌「花束を君に」を歌う宇多田ヒカルさんは中継で登場する。

一方白組の初出場歌手は、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」を中心に結成されたダンス&ボーカルユニット「RADIO FISH」が「PERFECT HUMAN」、俳優としても活躍する桐谷健太さんが全国の人々と“歌唱”する「海の声~みんなの海の声バージョン~」、ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」が「JAM」を披露。RADWIMPSは「前前前世 [original ver.]」を劇場版アニメ「君の名は。」の新海誠監督が編集したスペシャル映像を交えて歌う。また、「KinKi Kids」はデビュー曲「硝子の少年」で紅白のステージに立つ。

◇大トリは嵐 AKB48は“紅白選抜”で登場 水森かおりの衣装は…

今年はこれまでの正面のステージに加え、会場の2階にルーフステージを設置。臨場感たっぷりのパフォーマンスが繰り広げられる。

「嵐」が“大トリ”にあたる白組のトリを初めて務め、「嵐×紅白スペシャルメドレー」を披露する。初の大役に松本潤さんは「自分たちが大トリという大役を任されることが驚き」、大野智さんは「ドッキリみたいな感じ」とそれぞれ驚きの様子だが、本番ではどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。紅組のトリは石川さゆりさんで「天城越え」を披露する。

「AKB48」は、“紅白選抜”で出演。同グループと姉妹グループのメンバーから出場者を決める企画「AKB48 夢の紅白選抜をみんなで選ぼう!」で選ばれた「HKT48」の指原莉乃さん、AKB48の卒業を発表している小嶋陽菜さんと島崎遥香さん、横山由依さん、渡辺麻友さん、「NMB48」の山本彩さんら48人が「夢の紅白選抜SPメドレー」を披露する。紅白選抜の得票順位は、番組内で発表され、“センター”は一体誰になるのか。また、この舞台が“ラストステージ”になる島崎さんにも注目だ。

水森かおりさんの大仕掛けの“衣装”も見どころだ。今回のステージでは、高さ約6メートルの巨大な純白のロングドレスで「越後水原~白鳥飛翔~」を歌う。ドレスの生地は計500メートルという豪華衣装で、楽曲に合わせ、水原をイメージした映像が展開。水森さんの背から巨大な翼が広がり、白鳥が飛び立つという壮大なストーリーが繰り広げられる。

また出場歌手とゲストのコラボステージも盛りだくさん。香西かおりさんは、大河ドラマ「真田丸」で細川ガラシャ役で出演していた橋本マナミさんと共演し、「すき~真田丸スペシャルVer.~」を披露する。「真田丸」のメインテーマを演奏したバイオリニストの三浦文彰さんの演奏で、橋本さんが、踊りで大人の女性の愛の世界を表現するという。天童よしみさんは、フィギュアスケーターで女優の本田望結さんと共演し、「あんたの花道」を歌う。本田さんが「地上で見せるフィギュアスケート」をイメージした振り付けを取り入れたダンスを披露する。郷ひろみさんは「言えないよ」を女優の土屋太鳳さんとコラボ。楽曲に合わせて、土屋さんが情熱的な創作ダンスを繰り広げる。

◇星野源&ガッキーの恋ダンスはあるか?

全歌手の“トップバッター”を務めるのは「関ジャニ∞」で、「ズッコケ男道~紅白で夢を歌おう~」を披露。メンバーの村上信五さんは「(トップバッターで)いいプレッシャーをいただきましたから、自分たちだけではなく、全体が盛り上がれる一曲になったら」と意気込んでおり、魅力的なパフォーマンスで番組を勢いづけられるか注目だ。ジャニーズ勢は6組が出演。嵐、関ジャニ∞、KinKi Kidsのほか、Sexy Zoneが「よびすて 紅白 ’16」、「V6」が「Smile!メドレー」、TOKIOは中継で「宙船(そらふね)」を披露する。

星野源さんは、TBS系で放送された人気ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の主題歌「恋」を披露。同ドラマで共演した女優の新垣結衣さんが今回ゲスト審査員として出演することも発表されており、話題になった“恋ダンス”での共演が紅白のステージで実現するかに期待がかかる。

5回目の出場となる「三代目J Soul Brothers」は「Welcome to TOKYO」、E-girlsは「DANCE WITH ME NOW!」を披露。7回目の出場となる「AAA」は白組として「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」を歌う。また、氷川きよしさんが熊本城(熊本市中央区)から中継で、福山雅治さんがパシフィコ横浜(横浜市西区)から中継で同番組に出演する。

◇企画コーナーでは大ブレークのピコ太郎がPPAP!

前半と後半の合間には、「紅白HALF TIME SHOW」という企画を実施。不思議ソング「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」で大ブレークしたシンガー・ソングライターのピコ太郎さんとお笑いタレントの渡辺直美さんが登場。ピコ太郎さんは紅白のステージで「PPAP」を披露する予定だ。また、今年の紅白では映画「シン・ゴジラ」のコラボも実現。大みそかの夜に、ゴジラがNHKホールに“襲来”するという。

ゲスト審査員は、新垣さんのほか、「真田丸」に出演した俳優の草刈正雄さん、リオデジャネイロ五輪で4連覇を果たしたレスリング女子の伊調馨選手、プロ野球・日本ハムの“二刀流”大谷翔平選手、落語家で「笑点」(日本テレビ系)の司会に抜てきされた春風亭昇太さん、マンガ家の秋本治さん、NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でヒロインを務めた女優の高畑充希さんら。スペシャルゲストとして、タレントのタモリさんとマツコ・デラックスさんも登場するなど、今年も見どころは尽きない。