Hulu月間ランキング：「校閲ガール」が首位　12月ドラマ部門

国内外の2万本以上のコンテンツが楽しめるインターネット動画配信のHulu(フールー)の人気ランキングを発表する「Hulu月間ランキング」。12月度(12月1~31日)の国内ドラマ部門では、石原さとみさんが主演の「地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子」が首位だった。海外ドラマ部門のトップは「ウォーキング・デッド」だった。

「校閲ガール」は、国内ドラマ部門だけでなく、テレビシリーズの総合部門でも首位を獲得した。2位は「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 絶対に笑ってはいけない」シリーズ、3位は「ウォーキング・デッド」だった。アニメ部門のトップは「黒子のバスケ」で、テレビシリーズの総合部門では10位に食い込んだ。

「校閲ガール」は、宮木あや子さんの小説「校閲ガール」(KADOKAWA)が原作。石原さん演じるおしゃれ好きの河野悦子が出版社に入社し、ファッション誌の編集部を希望しながら、校閲部に配属されてしまい、型破りな方法で仕事や恋愛に取り組んでいくコメディー。新配信では、2月に配信が予定されている鈴木亮平さん主演のドラマ「銭形警部」の特報が10位にランクインした。

海外ドラマ部門1位の「ウォーキング・デッド」は、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビによって終末を迎えた世界を舞台に、意識不明の状態から目覚めた元保安官のリックが、生存者たちと共に旅を続けていくストーリー。

◇国内ドラマ部門月間ランキング 12月(★は新たに配信を始めた作品)

1位 地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子

2位 THE LAST COP/ラストコップ

3位 キャバすか学園

4位 代償

5位 レンタル救世主

6位 黒い十人の女

7位 天才バカボン ~家族の絆

8位 コック警部の晩餐会

9位 株価暴落

10位 銭形警部(特報) ★

◇海外ドラマ部門月間ランキング 12月

1位 ウォーキング・デッド

2位 24 -TWENTY FOUR- リブ・アナザー・デイ

3位 11/22/63

4位 ゲーム・オブ・スローンズ

5位 THE MENTALIST/メンタリスト

6位 Divorce/ディボース

7位 BONES(ボーンズ)-骨は語る-

8位 パーソン・オブ・インタレスト 犯罪予知ユニット

9位 Banshee/バンシー

10位 クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪