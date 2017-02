Hulu月間ランキング：国内ドラマ首位は「東京タラレバ娘」　1月ドラマ部門

国内外の2万本以上のコンテンツが楽しめるインターネット動画配信のHulu(フールー)の人気ランキングを発表する「Hulu月間ランキング」。1月度(1月1~31日)の国内ドラマ部門では、女優の吉高由里子さん主演の「東京タラレバ娘」が首位だった。海外ドラマ部門のトップは「ウォーキング・デッド」だった。

「東京タラレバ娘」は、「海月姫」や「かくかくしかじか」で知られる東村アキコさんのマンガが原作。“アラサー”で彼氏ナシの売れない脚本家・鎌田倫子(吉高さん)と、ネイリストの山川香(榮倉奈々さん)、居酒屋の看板娘・鳥居小雪(大島優子さん)の3人が、恋に仕事に悪戦苦闘する姿をコミカルに描いている。国内ドラマ部門の2位は「スーパーサラリーマン左江内氏」、3位は「視覚探偵 日暮旅人」で、1月放送開始のドラマが順当に上位を占めた。

なお、テレビシリーズの総合部門では「東京タラレバ娘」は2位だった。総合の首位は、「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 絶対に笑ってはいけない/罰ゲーム シリーズ」だった。

海外ドラマ部門1位の「ウォーキング・デッド」は、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビによって終末を迎えた世界を舞台に、意識不明の状態から目覚めた元保安官のリックが、生存者たちと共に旅を続けていくストーリー。2位に新シリーズがスタートした「ビッグバン・セオリー」が浮上した。

◇国内ドラマ部門月間ランキング 1月(★は新たに配信を始めた作品)

1位 東京タラレバ娘 ★

2位 スーパーサラリーマン左江内氏 ★

3位 視覚探偵 日暮旅人 ★

4位 キャバすか学園

5位 THE LAST COP/ラストコップ

6位 増山超能力師事務所 ★

7位 住住 ★

8位 コウノドリ

9位 勇者ヨシヒコと魔王の城

10位 地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子

◇海外ドラマ部門月間ランキング 1月

1位 ウォーキング・デッド

2位 ビッグバン・セオリー

3位 11/22/63

4位 死霊のはらわた リターンズ

5位 ゲーム・オブ・スローンズ

6位 THE MENTALIST/メンタリスト

7位 glee/グリー

8位 24 -TWENTY FOUR- リブ・アナザー・デイ

9位 クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪

10位 Divorce/ディボース