新宿アニソンスコープ：デレマスVRテーマ曲が首位　あんスタ、ワルキューレが続く

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の1月23~29日の1位は、PS4向けヘッドマウントディスプレー「プレイステーションVR(PSVR)」専用ソフト「アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション」のテーマソングCD「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION Yes! Party Time!!」でした。

◇先週の結果

「アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション」は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」(通称・デレマス)に登場するアイドルたちのライブパフォーマンスをVR機能を用いてよりリアルに、より身近に体感できるソフトとして話題を集めていますね。テーマソング「Yes! Party Time!!」は、「咲いてJewel」や「Snow Wings」といった「アイマス」関連の人気曲を手がけてきた俊龍さんが作詞・作曲したアッパーチューン。まさに「パーティータイム」なグルーブ感と多幸感あふれる楽曲で、予想通り首位獲得となりました。

男性アイドルをテーマにした人気スマホゲーム「あんさんぶるスターズ!(あんスタ)」のユニットソングCD第2シリーズから「Trickstar」と「fine」のシングルが2、4位にそれぞれランクイン。同シリーズは、ほぼ全てのタイトルが当店チャートでも上位に食い込んでおり、女性ファンを中心に不動の人気を誇っております。

3位には、アニメ「マクロスΔ(デルタ)」から生まれた女性5人組音楽ユニット「ワルキューレ」の新曲を含むレアトラック集「ワルキューレがとまらない」が入りました。また「アイカツ!」の霧矢あおい役や「アイドルマスター ミリオンライブ!」の最上静香役などで知られる声優の田所あずささんのシングル「運命ジレンマ」も5位と健闘。アグレッシブなラップ調のボーカルも飛び出すなど、田所さんが新境地を開拓した話題のナンバーとなっております。

◇今週の動向

スマホ向けリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(通称・デレステ)のCDシリーズ第8弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT」が好調です。豊崎愛生さん、寿美菜子さん、高垣彩陽さん、戸松遥さんによる声優ユニット「スフィア」のアルバム「ISM」、女性向けコンテンツとしてブレーク中のソーシャルゲーム「THE IDOLM@STER SideM」の全キャストが参加した新曲「Beyond The Dream」も次回チャートで上位入りが見込まれます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION Yes! Party Time!!」 島村卯月(CV:大橋彩香)/渋谷凛(CV:福原綾香)/本田未央(CV:原紗友里)/赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)/安部菜々(CV:三宅麻理恵) シングル

2位 「あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 2nd vol.10 Trickstar」 Trickstar シングル

3位 「ワルキューレがとまらない」 ワルキューレ アルバム

4位 「あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 2nd vol.09 fine」 fine シングル

5位 「運命ジレンマ」 田所あずさ シングル

6位 「無敵*デンジャラス [CD+缶バッジ]」 B-PROJECT シングル

7位 「One Hand Message」 OxT シングル

8位 「『ペルソナ5』オリジナル・サウンドトラック」 目黒将司ほか アルバム

9位 「KOJI WADA DIGIMON MEMORIAL BEST-sketch1-」 和田光司 アルバム

10位 「Fairy Castle」 ClariS アルバム

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。