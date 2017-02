アイマス：「デレステ」シングル第8弾がオリコン3位　「SideM」が5位で2作トップ5入り

7日に発表されたオリコン週間シングルランキング(13日付)によると、アニメやゲームが人気の「アイドルマスター(アイマス)」シリーズのシングル「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT」(1日発売)が、発売初週に約4万4000枚を売り上げ、初登場で3位にランクインした。

また、同シリーズの「THE IDOLM@STER SideM『Beyond The Dream』」(1日)が発売初週に約2万2000枚を売り上げ、初登場で5位にランクインし、「アイマス」関連2作がそろってトップ5入りを果たした。

「STARLIGHT MASTER」シリーズは、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」のCDで、第8弾「08 BEYOND THE STARLIGHT」は、山本希望さんが演じる城ヶ崎莉嘉、大空直美さんが演じる緒方智絵里らの楽曲が収録されている。「THE IDOLM@STER SideM『Beyond The Dream』」は、ゲーム「アイドルマスター SideM」のキャラクターソングのシングル。