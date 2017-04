キンプリ：ユニットシングルのアナザージャケットが公開　エーデルローズ生が記念撮影

“応援上映”も話題の劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ、菱田正和監督)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(6月10日公開)に登場するエーデルローズ生によるユニットの初のシングルの“全国盤”のアナザージャケットが10日、公開された。全国盤は、5ユニットによる5タイトルが5月24日に同時発売され、それぞれに描き下ろしの“記念撮影”をテーマとしたアナザージャケットが封入される。

アナザージャケットは、速水ヒロがノリノリなのに対し、涼野ユウがいじらしい表情を浮かべたり、太刀花ユキノジョウと西園寺レオが顔を近づける様子、一条シンと十王院カケルがカメラを上からのぞき込むイラストなどとなっている。また、神浜コウジと鷹梁ミナトが魚を抱え、仁科カヅキと香賀美タイガが自撮りがうまくいかず慌てる姿も描かれている。

シングルは“劇場限定盤”も26日に発売。ヒロ&ユウが北海道・東北地区、シン&カケルが関東・甲信越地区、コウジ&ミナトが中部・東海地区、カヅキ&タイガが近畿・中四国地区、ユキノジョウ&レオが九州・沖縄地区限定のそれぞれの劇場で販売される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちが歌とショーに懸ける……というストーリー。映像に合わせて、観客が声を上げたり、サイリウムを振って楽しめる“応援上映”も人気を集めている。