進撃の巨人：プラネタリウムでコラボ作品上映　“巨人から見下ろされる”体験も

人気アニメ「進撃の巨人」が、プラネタリウム上映作品「進撃の巨人 IN THE DOME」として「コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京スカイツリータウン」(東京都墨田区)と「コニカミノルタプラネタリウム“満天” in Sunshine City」(東京都豊島区)で上映されることが18日、分かった。スクリーンいっぱいに巨人が映し出されるなど、アニメ「進撃の巨人」の世界を体感できるプログラムになっている。

「進撃の巨人 IN THE DOME」はアニメのストーリーがベースになったプラネタリウム作品。プラネタリウムの空間を、360度壁に囲まれた劇中の世界に見立てており、リアルな星空が映し出されるのはもちろん、スクリーンいっぱいに巨人が映し出される演出なども楽しめる。サラウンド音響で迫力のある巨人の足音を再現しているほか、巨人から見下ろされるような体験もできるなど、臨場感のあるプログラムになっている。なお、プラネタリウムからは作品に関して「一部過激な映像を含みます」「小学生以下の方のご鑑賞は、保護者の助言・指導の下でご判断ください」といった注意もされている。

コニカミノルタプラネタリウム“天空”で5月20日~10月1日に、コニカミノルタプラネタリウム“満天”で5月27日~10月29日に上映される。鑑賞料金は1200円(4歳以上一律)。上映内容は両館とも同一。