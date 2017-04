新作ゲーム紹介：「みんなでワイワイ！スペランカー」　ファミコン“伝説”のゲームがスイッチで復活

1980年代に流行した「ファミリーコンピュータ」の“伝説”のゲーム「スペランカー」が「ニンテンドースイッチ」で復活、「みんなでワイワイ!スペランカー」(スクウェア・エニックス)として発売された。オンラインゲームとオフラインの両方にも対応しており、最大4人までの同時プレーも楽しめる。

ゲームの目的は、地中の奥深くを探検して彗星(すいせい)の落下で異変をきたした地球の謎を解き明かすことだ。洞窟には「落とし穴」や「転がる岩」などのトラップが満載で、「ユウレイ」や「虫」などの敵が立ちふさがる。「ダイナマイト」をはじめ、さまざまな道具を活用して障害を乗り越える。

探検中に入手した「石版のかけら」を集めれば、冒険に便利なアイテムが入手でき、キャラクターの外見も変えられる。ストーリーを進めると、さまざまな「ペット」が仲間となり冒険をサポートしてくれる。

協力プレーでは、洞窟内で力尽きても仲間にタッチしてもらえば復活できたり、力を合わせて「石版のかけら」を入手できる。オンラインプレーはニンテンドースイッチの全モードに対応しており、「TVモード」と「テーブルモード」では画面を分割してのオフラインプレーも楽しめる。

みんなでワイワイ!スペランカー(SW) CEROレーティングA(全年齢対象) スクウェア・エニックス 4980円(税抜き、パッケージ版・ダウンロード版とも同価格) 4月20日発売

