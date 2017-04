新宿アニソンスコープ：After the Rainが春アニメ曲で“ワンツー”達成

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の10~16日の1位は、音楽ユニット「After the Rain(そらる×まふまふ)」のシングル「解読不能」でした。

◇先週の結果

After the Rainは人気歌い手のそらるさんとソングライティングも兼ねるまふまふさんによるネット発の音楽ユニット。「解読不能」は、昨年4月に発表し、当店でもヒットしたアルバム「クロクレストストーリー」を経てのリリースで、同時発売されたシングル「アンチクロックワイズ」も今回のチャートで2位にランクインし、見事に“ワンツー”を達成しました。

「解読不能」の表題曲は、放送中のテレビアニメ「アトム ザ・ビギニング」のオープニングテーマ。一方「アンチクロックワイズ」は、同じく放送中のテレビアニメ「クロックワーク・プラネット」のエンディングテーマで、アニメ業界からの期待の高さがうかがえますし、彼らの若い層への求心力の高さは“本物”と言えるでしょう。

そのほか、アニメ「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」のオープニングテーマなどを収録した声優の三森すずこさんの7枚目のシングル「サキワフハナ/恋はイリュージョン」が4位に入り、話題のアニメ「けものフレンズ」の主題歌シングル「ようこそジャパリパーク」も前回の10位から6位へと再浮上し、継続して人気を集めました。

◇今週の動向

「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(通称・デレステ)のCDシリーズ第10弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 10 Jet to the Future」、「バンドリ!」発の5人組バンド「Roselia」の初のシングル「BLACK SHOUT」、「Tokyo 7th シスターズ」(ナナシス)の初短編アニメーションのテーマソングCD「t7s Longing for summer Again And Again ~ハルカゼ~」などに注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「解読不能」 After the Rain(そらる×まふまふ) シングル

2位 「アンチクロックワイズ」 After the Rain(そらる×まふまふ) シングル

3位 「NieR:Automata Original Soundtrack」 GAME MUSIC アルバム

4位 「サキワフハナ/恋はイリュージョン」 三森すずこ シングル

5位 「アローラ!!/ポーズ」 松本梨香/大谷育江/岡崎体育 シングル

6位 「ようこそジャパリパークへ」 どうぶつビスケッツ×PPP シングル

7位 「Innocent flower」 水瀬いのり アルバム

8位 「HAPPY PARTY TRAIN」 Aqours シングル

9位 「劇場版 名探偵コナン 主題歌集 20 All Songs」 Various Artists アルバム

10位 「into the world/メルヒェン」 Kalafina シングル

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。