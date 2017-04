キンプリ：地域別、週替わりのミニドラマ上映

“応援上映”も話題の劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ)の新作「KING OF PRISM-PRIDE the HERO-」(菱田正和監督、6月10日公開)の本編上映前に、“ウェルカムムービー”となるミニドラマが、地域別に週替わりで上映されることが25日、分かった。

ミニドラマは、5月24日に発売されるエーデルローズ生によるユニットのCDに収録されるドラマと連動したストーリーになる。北海道・東北地区は太刀花ユキノジョウ&西園寺レオのストーリーで、関東・甲信越地区は一条シン&十王院カケル、中部・東海地区は神浜コウジ&鷹梁ミナト、近畿・中四国地区は仁科カヅキ&香賀美タイガ、九州・沖縄地区は速水ヒロ&涼野ユウのストーリーが、4週にわたって週替わりで上映される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターのコウジ、ヒロ、カヅキたちが歌とショーに懸ける……というストーリー。映像に合わせて、観客が声を上げたり、サイリウムを振って楽しめる“応援上映”も人気を集めている。