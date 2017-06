ここさけ：実写映画のウェブ版予告編公開　アニメ版声優・水瀬いのりの出演も判明

フィギュアスケートがテーマの人気アニメ「ユーリ!!! on ICE」の公式ファンブック「GO YURI GO!!!」(主婦と生活...

劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ、菱田正和監督)の新作「KING OF...